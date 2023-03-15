Расписание "дня эскалации протестов сопротивления"
Организаторы протестов против правовой революции опубликовали “расписание” дня эскалации протестов сопротивления.
Завтра, в четверг, ожидается "День эскалации протестов сопротивления" - день беспорядков по всей стране, который будет проходить уже третью неделю подряд. Начиная с 8 утра по всей стране пройдут демонстрации родителей и детей, которые будут включать в себя марши и перекрытие дорог. После этого, в 10:00, состоятся демонстрации перед посольствами в Тель-Авиве, а затем различные мероприятия пройдут по всей стране, хотя основное внимание будет приковано к Тель-Авиву. В 19:00 состоится демонстрация на площади Хабима.
Расписание мероприятий в четверг
08:00: Демонстрации родителей и детей по всей стране
Демонстрации перед посольствами:
10:00: посольство США, Яркон, 71, Тель-Авив
10:00: Посольство Великобритании, 192 Яркон, Тель-Авив
10:00: посольство Франции, Герберт Самуэль 112, Тель-Авив
10:00: Посольство Германии, Ха Шлоша, 2, Тель-Авив.
10:00 “сионистско-религиозно-демократическая демонстрация” в Азриэли
11:00 Специальное выступление протеста хай-тека в Сарона
11:00 марш организаций протеста на Каплан
11:00 демонстрация мира культуры
12:00 демонстрация перед Институтом Вейцмана
12:30 демонстрация "Белых халатов" в Тель-Авиве
19:00 демонстрация на площади Хабима
В течение дня
Демонстрация "Братья по оружию": - от Зихрон Яакова до канцелярии премьер-министра
Колонны сельскохозяйственных машин на севере страны и на юге
Студенческие акции и марши по всей стране
Марши ЛГБТ в Хайфе и Тель-Авиве
Марш с ректором и преподавательским составом университета Бен Гурион в Беэр-Шеве
Марши хайтека в Хайфе
В течение дня состоится еще несколько выступлений - в воздухе, на море и на суше.