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Расписание "дня эскалации протестов сопротивления"
15.03.2023 09:39 Аркадий Бочаровский

Расписание "дня эскалации протестов сопротивления"

Организаторы протестов против правовой революции опубликовали “расписание” дня эскалации протестов сопротивления.

Завтра, в четверг, ожидается "День эскалации протестов сопротивления" - день беспорядков по всей стране, который будет проходить уже третью неделю подряд. Начиная с 8 утра по всей стране пройдут демонстрации родителей и детей, которые будут включать в себя марши и перекрытие дорог. После этого, в 10:00, состоятся демонстрации перед посольствами в Тель-Авиве, а затем различные мероприятия пройдут по всей стране, хотя основное внимание будет приковано к Тель-Авиву. В 19:00 состоится демонстрация на площади Хабима.

Расписание мероприятий в четверг

08:00: Демонстрации родителей и детей по всей стране

Демонстрации перед посольствами:

10:00: посольство США, Яркон, 71, Тель-Авив

10:00: Посольство Великобритании, 192 Яркон, Тель-Авив

10:00: посольство Франции, Герберт Самуэль 112, Тель-Авив

10:00: Посольство Германии, Ха Шлоша, 2, Тель-Авив.

10:00 “сионистско-религиозно-демократическая демонстрация” в Азриэли

11:00 Специальное выступление протеста  хай-тека в Сарона

11:00 марш организаций протеста на Каплан

11:00 демонстрация мира культуры

12:00 демонстрация перед Институтом Вейцмана

12:30 демонстрация "Белых халатов" в Тель-Авиве

19:00 демонстрация на площади Хабима

В течение дня

Демонстрация "Братья по оружию": - от Зихрон Яакова до канцелярии премьер-министра

Колонны  сельскохозяйственных машин на севере страны и на юге

Студенческие акции и марши по всей стране

Марши ЛГБТ в Хайфе и Тель-Авиве

Марш с ректором и преподавательским составом университета Бен Гурион в Беэр-Шеве

Марши хайтека в Хайфе

В течение дня состоится еще несколько выступлений - в воздухе, на море и на суше.









 

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