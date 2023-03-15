



Расписание "дня эскалации протестов сопротивления"

Организаторы протестов против правовой революции опубликовали “расписание” дня эскалации протестов сопротивления.



Завтра, в четверг, ожидается "День эскалации протестов сопротивления" - день беспорядков по всей стране, который будет проходить уже третью неделю подряд. Начиная с 8 утра по всей стране пройдут демонстрации родителей и детей, которые будут включать в себя марши и перекрытие дорог. После этого, в 10:00, состоятся демонстрации перед посольствами в Тель-Авиве, а затем различные мероприятия пройдут по всей стране, хотя основное внимание будет приковано к Тель-Авиву. В 19:00 состоится демонстрация на площади Хабима.



Расписание мероприятий в четверг



08:00: Демонстрации родителей и детей по всей стране



Демонстрации перед посольствами:



10:00: посольство США, Яркон, 71, Тель-Авив



10:00: Посольство Великобритании, 192 Яркон, Тель-Авив



10:00: посольство Франции, Герберт Самуэль 112, Тель-Авив



10:00: Посольство Германии, Ха Шлоша, 2, Тель-Авив.



10:00 “сионистско-религиозно-демократическая демонстрация” в Азриэли



11:00 Специальное выступление протеста хай-тека в Сарона



11:00 марш организаций протеста на Каплан



11:00 демонстрация мира культуры



12:00 демонстрация перед Институтом Вейцмана



12:30 демонстрация "Белых халатов" в Тель-Авиве



19:00 демонстрация на площади Хабима



В течение дня



Демонстрация "Братья по оружию": - от Зихрон Яакова до канцелярии премьер-министра



Колонны сельскохозяйственных машин на севере страны и на юге



Студенческие акции и марши по всей стране



Марши ЛГБТ в Хайфе и Тель-Авиве



Марш с ректором и преподавательским составом университета Бен Гурион в Беэр-Шеве



Марши хайтека в Хайфе



В течение дня состоится еще несколько выступлений - в воздухе, на море и на суше.



















