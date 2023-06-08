



Расмуссен: После Вильнюса страны НАТО могут ввести войска в Украину

Страны НАТО могут ввести войска в Украину. Захотеть это сделать могут некоторые страны Альянса в том случае, если на летнем саммите НАТО в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности. Такое заявление сделал бывший глава НАТО Андерс Расмуссен, пишет The Guardian.



Он рассказал, что узнавал настроения стран перед саммитом во время своей рабочей поездки по Европе и США. И по ее результатам может сказать: если НАТО не сможет предоставить Украине четкие возможности движения в Альянс, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке", сообщил Расмуссен.



"Мы знаем, что Польша активно занимается предоставлением конкретной помощи Украине. И я не исключал бы возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле", - сказал он.



И такое обращение Украины о военной помощи будет абсолютно законным, заявил экс-руководитель НАТО, подчеркнув, что гарантии безопасности должны быть предоставлены в письменном виде и желательно до саммита.



"Гарантии безопасности должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, совместимость с НАТО и поставки вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения", - сказал Расмуссен.



По его словам, некоторые страны НАТО могут выступить за предоставление Украине гарантий безопасности во избежание вопроса о ее членстве в будущем.



"Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что вопрос НАТО будет поднят на саммите в Вильнюсе. Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами, и есть группа ярых восточно-центрально-европейских союзников, которые хотят по крайней мере четкого пути для Украины к членству в НАТО", - подчеркнул Расмуссен.



Напомним, 11 июля в Вильнюсе должен пройти саммит НАТО, на котором, как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина будет ожидать четкого "графика вступления" страны в Альянс.



Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о готовности Украины вступить в НАТО, и теперь он ждет, когда НАТО будет готова принять Украину.



А вот сами страны-члены НАТО высказывают разные мнения о вступлении Украины. Так, в Германии заявили, что "политика открытых дверей остается в силе", но страна не готова говорить о членстве Украины, пока здесь идет война. Тогда как в Польше заявили, что сейчас Украина воюет в интересах Альянса, поэтому ее должен ждать "очень быстрый путь к вступлению".