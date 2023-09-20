



Раскрыты детали переговоров Нетаниягу с Байденом

Переговоры премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН были сосредоточены на том, как именно продвинуть соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



По данным СМИ, об этом сообщил высокопоставленный израильский источник, знакомый с деталями разговора двух лидеров.



"Они договорились двигаться вперед. Основное внимание было сосредоточено на том, как продвинуть сделку, а не на том, стоит ли это делать. Они обсудили многие детали", - сообщает источник.



По его словам, Нетаниягу сказал Байдену, что палестинцы могут быть частью процесса, но "не должны иметь права вето". Уточняется, что встреча двух лидеров проходила в дружеской атмосфере. Также стороны затронули правовую реформу, однако эта тема не была центральной на встрече.



"Нетаниягу изложил свою общую позицию о том, что хочет достичь консенсуса с оппозицией и обществом. Но этот вопрос не был в центре внимания", - добавил источник.

