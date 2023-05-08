



Раскол в коалиции: Бен-Гвир требует операции в ПА и разморозки судебной реформы

В связи с продолжающейся внутренней коалиционной борьбой между “Ликуд” и “Оцма Йегудит”, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выдвигает различные требования к правящей партии о возобновлении сотрудничества, сообщил в воскресенье Kan.



В статье говорится, что министр требовал проведения крупной военной операции против террора в ПА, одобрения части замороженной правительственной судебной реформы, его активного участия в обсуждениях вопросов, касающихся безопасности и ужесточения условий содержания под стражей для палестинских заключенных.



На прошлой неделе “Оцма Йегудит” объявила о прекращении участия в пленумах Кнессета, сославшись на “слабую” реакцию правительства на ракетные обстрелы из Газы. В ответ правящая партия “Ликуд” заявила Бен-Гвиру, что он может покинуть правительство, если ему не нравится, как им управляет Нетаниягу. В воскресенье Бен-Гвир заявил, что бойкотирует еженедельное заседание кабинета министров, поскольку Израиль вернул тела нескольких палестинцев, убитых во время попыток нападения и перестрелки с войсками.



“Политика должна измениться, правительство должно перейти к полностью правой политике. Мы получили от общественности указание изменить направление – и это должно произойти”, – заявил Бен Гвир в воскресенье.



В статье Kan сообщается, что премьер-министр направлял к министру различных посланников, пытаясь уладить их разногласия, но Бен-Гвир говорит, что хочет “действий, а не слов”. Сообщается, что пока, Нетаниягу не согласился ни с одним требованием министра.



По словам издания, Нетаниягу в значительной степени оттеснил Бен-Гвира с тех пор, как он занял этот пост, удерживая его подальше от основных форумов для принятия решений, что рассматривается как признак его недоверия к ультраправому политику, и Бен-Гвир все чаще выражает разочарование по этому поводу. Конфликт внутри коалиции является последним в череде разногласий, возникших в праворелигиозном правительстве Нетаниягу, которое столкнулось с внутренним давлением из-за отложенных планов по судебной реформе, а также стремительного роста стоимости жизни, распространения насилия и преступности и углубления конфликта с палестинцами.



Kan сообщил в пятницу, что Нетаниягу ищет способ положить конец разногласиям с Бен-Гвиром и может вынести застопорившийся законопроект о смертной казни для палестинских террористов на обсуждение в кабинете безопасности. По данным Kan, Нетаниягу полагал, что это удовлетворят Бена-Гвира, который провел кампанию по этому вопросу, причинив при этом наименьший политический или дипломатический ущерб.



Законодательство предусматривает, что суды смогут выносить смертный приговор тем, кто совершил убийство гражданина Израиля по националистическим мотивам. Инициатива уже давно взвешивается израильскими правыми, но сталкивается с противодействием со стороны сил безопасности, утверждающих, что это не сдержит террористические атаки в будущем, и правового истеблишмента, который ссылается на юридические проблемы и предупреждает, что это может нанести вред Израилю на международных форумах.