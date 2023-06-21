



Раскол: семь членов коалиции бойкотируют заседание Кнессета

Спустя 24 часа после заявления партии Яадут А-Тора о том, что они будут бойкотировать пленум Кнессета, пока не получат средства, обещанные им в коалиционных соглашениях, соответствующее решение все еще не принято. Заседание Кнессета началось, но ряд важных законопроектов может быть не принят - из-за отсутствия членов ультраортодоксальной партии.



По словам высокопоставленных представителей в Яадут А-Тора, в течение последнего дня в Ликуде были попытки разрешить кризис, велись переговоры как с людьми Нетаниягу, так и с финансистами, но переговоры не принесли никаких плодов, и сегодня утром (в среду) угроза была исполнена, и члены Кнессета - харедим не пошли на заседание.

