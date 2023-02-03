



Раскол между левыми и правыми в Израиле достиг рекордного уровня - опрос

Новый опрос, опубликованный в пятницу, показал, что разрыв между политическими левыми и правыми силами в Израиле был самым большим из зарегистрированных с момента начала проведения ежемесячного опроса в 2012 году. Шокирующие 31 процент респондентов заявили, что они верят в гражданские беспорядки.



В то же время исследование показало, что большинство израильтян хотят, чтобы правительство достигло компромисса по своим противоречивым планам судебной реформы.



Индекс "Израильский голос", ежемесячно публикуемый аналитическим центром Израильского института демократии, показал, что 63 процента респондентов "выступают за диалог между различными политическими лагерями относительно предлагаемых законодательных изменений в попытке достичь компромисса.



На вопрос, хороши или плохи планы, представленные министром юстиции Яривом Левиным, 43% респондентов назвали их плохими, а 31% считают планы Левина хорошими. Оставшаяся четверть ответила, что "не знает".



Среди арабов процент тех, кто сказал, что они "не знают", был значительно выше, чем среди респондентов-евреев, что, может быть результатом отсутствия политической активности в арабском обществе.



Опрос зафиксировал самый высокий раскол между политическими левыми и правыми с 2012 года.



Сегодня 42,5% опрошенных указали, что в израильском обществе между левыми и правыми существует сильная напряженность. Этот показатель резко увеличился по сравнению с октябрем 2022 года (34%) и выше среднего многолетнего показателя в 27,7% за последнее десятилетие.



На влопрос, считают ли они вероятными гражданские беспорядки, включая насилие, около 31% респондентов ответили "да", а 55% считают это маловероятным. Аналогичное число заявило о низкой вероятности ожесточенных столкновений с силами безопасности.



В среду старший юрист по коммерческим вопросам заявил на конференции Коллегии адвокатов Израиля, что, если предложения будут реализованы, он может поднять оружие против того, что, по его словам, будет представлять собой диктатуру.



Опрос показал, что 63% тех, кто голосовал за одну из партий правящей коалиции, положительно отнеслись к предлагаемым изменениям, тогда как 80% тех, кто проголосовал за оппозиционные партии, отнеслись к ним отрицательно.



Точно так же существовала сильная корреляция между взглядами на предлагаемую реформу судебной системы и уровнем оптимизма в отношении будущего израильской демократии.



81 процент тех, кто считает план хорошим, также с оптимизмом смотрят на будущее израильской демократии, в то время как среди тех, кто считает его плохим, 87% настроены пессимистично, показал опрос.



На вопрос, какие формы протеста, по их мнению, будут наиболее эффективными, 82% ответили демонстрацией; 51% заявили о забастовках и прекращении коммерческой деятельности; 35% предложили блокировать входы в общественные и правительственные здания; 35% заявили, что будут перекрывают дороги на несколько часов; 22% говорили об отказе от уплаты налогов; и 18% заявили, что откажутся явиться на службу в резерв ЦАХАЛа.



Опрос показал, что вероятность участия в любой форме протеста также сильно зависит от религии: 0% респондентов-харедим указали, что они принимали участие в протесте. Среди других слоев населения в протестах приняли участие: 4% национальных религиозных евреев, 7% традиционные религиозные евреи, 10% традиционных нерелигиозных евреев и 27% светских респондентов.



Чуть более половины респондентов (55%) считают, что протесты могут что-то изменить, и почти четверть (23,5%) считают, что они не окажут никакого влияния. Остальные сказали, что не знают.

