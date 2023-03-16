



Расклад сил на Ближнем Востоке меняется к худшему – анализ

На Ближнем Востоке в отношении Ирана развиваются две противоположные тенденции. Одной из тенденций является формирование региональной возглавляемой США коалиции против Тегерана на основе соглашений Авраама, а также попытка остановить его превращение в ядерную державу порога и обуздать его региональную подрывную деятельность. Вторая тенденция – активные попытки Ирана и его марионеток в регионе добиться гегемонии за счет усиления “Хизбаллы” в Ливане, Асада в Сирии и союзников в Ираке и Йемене. Как с точки зрения мирового баланса сил, так и с региональной точки зрения соглашение между Саудовской Аравией и Ираном отражает растущую силу Ирана и растущую слабость антииранского лагеря.



Ухудшение позиций Соединенных Штатов в регионе должно обеспокоить Израиль, поскольку главные цели, которые Нетаниягу обозначил в своей речи при принятии присяги, – блокирование иранской ядерной программы и включение Саудовской Аравии в соглашения Авраама – зависят от сильного дипломатического и оперативного сотрудничества между Израилем и США, а также значительной компенсации США Саудовской Аравии.



Улучшение отношений между Китаем и Ираном может оказать сдерживающее воздействие на Иран из-за стремления КНР укрепить региональную стабильность, чтобы обеспечить стабильные поставки энергии по разумным ценам. Однако улучшение отношений с Китаем может также повысить уверенность Ирана в своих силах по отношению к Израилю и Западу и прочно установить “экономическую кислородную линию”, которую Китай предоставляет Ирану в противовес американским санкциям.



На региональном уровне соглашение между Ираном и Саудовской Аравией усложняет задачу по созданию региональной коалиции против Ирана и включению Саудовской Аравии в соглашения Авраама. Если соответствует действительности сообщение о том, что наследный принц Эмиратов Мохаммад бен Заид приказал прекратить закупку систем обороны у Израиля и сотрудничество до тех пор, пока не станет ясно, контролирует ли Нетаниягу свое правительство, это еще один признак того, что антииранский лагерь становится слабее и позиции Израиля в регионе подорваны.



В этих стратегических обстоятельствах сосредоточенность израильского правительства на судебной реформе, ослабляющей Израиль во всех аспектах, отражает глубокую оторванность Нетаниягу от целей внешней политики, которые он поставил, и от геополитических тенденций. Это отдаляет Израиль от Вашингтона и наносит серьезный ущерб нашим жизненно важным национальным интересам.



Если бы безопасность Израиля была для него превыше всего, Нетаниягу обуздал бы своих министров, которые хотят сменить режим в Израиле, “стереть Хавара” и "поджечь" Храмовую гору. Тогда он получит приглашение в Белый дом и сможет предпринять шаги, чтобы остановить иранскую ядерную программу и привлечь Саудовскую Аравию к Соглашению Авраама.



Если Нетаниягу по-прежнему контролирует созданный им политический механизм, что сейчас вызывает сомнения, он должен немедленно остановить судебный переворот, в результате которого Израиль скатывается в конституционную, экономическую пропасть и провал безопасности, и предпринять шаги, чтобы заставить Израиль вернуться к принятию сильные и правильные позиции, как он это делал в прошлом.



Автор Амос Я́длин – директор Управления военной разведки ЦАХАЛа с 2006 по 2010 год и старший научный сотрудник Белферовского центра Гарвардского университета.