Рашида Тлаиб убежала от СМИ, задавших вопросы о зверствах ХАМАСа – видео
Во вторник вечером, 10 октября, конгрессмен Рашида Тлаиб столкнулась с представителями СМИ, и отказалась отвечать на какие-либо вопросы, поспешив скрыться.
“Конгрессмен, террористы ХАМАСа отрезали головы младенцам и сжигали детей заживо. Поддерживаете ли вы право Израиля на защиту от этой жестокости?” – спросила репортер.
Тлаиб не ответила, проигнорировав вопрос журналистки несколько раз.
“Одобряете ли вы то, что сделал ХАМАС, отрубая головы младенцам, сжигая детей заживо, насилуя женщин на улице?” – спросила репортер.
На этот раз Тлаиб обернулась и посмотрела прямо на репортера, но по-прежнему ничего не ответила.
“У вас нет комментариев по поводу отрубания голов детям?” – спросила репортер.
Тлайб подошла к лифту, продолжая молчать.
“Конгрессмен, почему у вас перед офисом висит палестинский флаг, если вы не одобряете то, что террористы ХАМАСа сделали с Израилем?” – спросила снова репортер.
🚨WATCH: I asked Rep. Rashida Tlaib about Hamas terrorists chopping off babies heads, children being burned alive, and women being raped - she had nothing to say. pic.twitter.com/a3UvuvJ4hW— Hillary Vaughn (@hillary__vaughn) October 11, 2023