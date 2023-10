Рашида Тлаиб убежала от СМИ, задавших вопросы о зверствах ХАМАСа – видео

Во вторник вечером, 10 октября, конгрессмен Рашида Тлаиб столкнулась с представителями СМИ, и отказалась отвечать на какие-либо вопросы, поспешив скрыться.



“Конгрессмен, террористы ХАМАСа отрезали головы младенцам и сжигали детей заживо. Поддерживаете ли вы право Израиля на защиту от этой жестокости?” – спросила репортер.



Тлаиб не ответила, проигнорировав вопрос журналистки несколько раз.



“Одобряете ли вы то, что сделал ХАМАС, отрубая головы младенцам, сжигая детей заживо, насилуя женщин на улице?” – спросила репортер.



На этот раз Тлаиб обернулась и посмотрела прямо на репортера, но по-прежнему ничего не ответила.



“У вас нет комментариев по поводу отрубания голов детям?” – спросила репортер.



Тлайб подошла к лифту, продолжая молчать.



“Конгрессмен, почему у вас перед офисом висит палестинский флаг, если вы не одобряете то, что террористы ХАМАСа сделали с Израилем?” – спросила снова репортер.

🚨WATCH: I asked Rep. Rashida Tlaib about Hamas terrorists chopping off babies heads, children being burned alive, and women being raped - she had nothing to say. pic.twitter.com/a3UvuvJ4hW