



Рано радоваться: в США остудили пыл вокруг нормализации с Эр-Риядом

В США резко остудили пыл вокруг оптимистичных прогнозов о прогрессе и потенциальном приближении достижения соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



Представитель американского Госдепартамента Ведант Патель на брифинге перед журналистами опроверг информацию о том, что в ходе переговорах уже наработана базовая основа для сделки.



"Это требует огромного количества работы, дипломатии, дисциплины, строгости, а также вовлечения всех заинтересованных сторон. У нас нет базовой структуры и условий, готовых к подписанию. Предстоит еще много работы. Мы продолжаем работать над достижением прогресса", — подчеркнул он.



По словам Пателя, радоваться пока что рано, хотя ключевые элементы потенциального соглашения уже и обозначены. Именно над ними сейчас и проводится работа. Представитель Госдепа добавил, что в рамках усилий по продвижению мирного, безопасного, процветающего и стабильного Ближнего Востока, Вашингтон продолжит поддержку полной нормализации отношений с Израилем.



"Мы продолжим переговоры с нашими региональными партнерами о том, как можно добиться большего прогресса. И это то, на чем мы сконцентрируемся впредь", — добавил Патель.



Таким образом он прокомментировал слова спикера Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, сказавшего, что базовая структура соглашения уже проработана и ею можно руководствоваться в дальнейшей работе. Однако он предупредил, что всем сторонам придется идти на компромиссы.