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Раненый украинский солдат вернулся домой после реабилитации в Израиле
10.01.2023 09:45 Наталья Богинская

Раненый украинский солдат вернулся домой после реабилитации в Израиле

50-летний ​​украинский солдат недавно вернулся в Украину после лечения в Израиле от ранений, полученных на войне с Россией. Об этом в Twitter написало посольство Израиля в Украине.
  
Петр Баричук является одним из 20 украинских военнослужащих, проходивших в Израиле с сентября 2022 года лечение после ампутации конечностей. 
 
Петр лечился в медицинском центре “Барзилай” в Ашкелоне, где ему сделали протез ноги и провели полный курс реабилитации. 

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