Раненый украинский солдат вернулся домой после реабилитации в Израиле
50-летний украинский солдат недавно вернулся в Украину после лечения в Израиле от ранений, полученных на войне с Россией. Об этом в Twitter написало посольство Израиля в Украине.
Петр Баричук является одним из 20 украинских военнослужащих, проходивших в Израиле с сентября 2022 года лечение после ампутации конечностей.
Петр лечился в медицинском центре “Барзилай” в Ашкелоне, где ему сделали протез ноги и провели полный курс реабилитации.
Петро Баричук поділився своїми враженнями від отриманого протезу, а також висловив слова вдячності усій команді, яка працює над проектом протезування військових в Ізраїлі.— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) January 9, 2023
Незабаром буде відправлено ще кілька пацієнтів проходити #реабілітацію у передових #ізраїльськихклініках. pic.twitter.com/m1VHGipucx