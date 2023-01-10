



Раненый украинский солдат вернулся домой после реабилитации в Израиле

50-летний ​​украинский солдат недавно вернулся в Украину после лечения в Израиле от ранений, полученных на войне с Россией. Об этом в Twitter написало посольство Израиля в Украине.



Петр Баричук является одним из 20 украинских военнослужащих, проходивших в Израиле с сентября 2022 года лечение после ампутации конечностей.



Петр лечился в медицинском центре “Барзилай” в Ашкелоне, где ему сделали протез ноги и провели полный курс реабилитации.