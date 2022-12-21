



"Ран Кохав превратил пресс-службу ЦАХАЛа в филиал Мерец"



Председатель религиозно-сионистской фракции, член Кнессета Симха Ротман, присоединяется к критике поведения пресс-секретаря ЦАХАЛа Рана Кочава после разоблачения бывшего военного репортера и медиа-консультанта Цахи Дабуша.





"Уже две недели назад меня предупредили, что поведение пресс-секретаря ЦАХАЛа показывает, что он работает на левые организации; когда произошел инцидент с солдатом Гивати, все немедленно мобилизовались, чтобы осудить его, а когда произошел инцидент с солдатами, которые угрожали оружием перед правыми активистами, была совершенно другая реакция".



По словам Ротмана, разоблачение Цахи Дабуша и бурная реакция против Йосси Дагана показывают, что это не единичный случай, как он выразился: "ЦАХАЛ должен держаться подальше от политических споров. Поведение ЦАХАЛа в последние дни только вредит солдатам ЦАХАЛа и ЦАХАЛу как народной армии".



Буря началась после того, как Дабуш на своей странице в Твиттере сообщил, что солдаты, проходящие регулярную службу в ЦАХАЛе, размещают на своей странице в Твиттере политические заявления.



Среди прочего, Небо Дан, солдат в пресс-службе, разместил пост, в котором есть фотография главы Совета Самарии, защищающего детей своим оружием во время стрелковой атаки, и написал там: "Это фото доказывает, что нам нужно убираться с территорий".



Йосси Даган резко обрушился на главу подразделения, пресс-секретаря ЦАХАЛа, бригадного генерала Рана Кохава и заявил, что "Ран Кохав превратил пресс-службу ЦАХАЛа в крайне левую партию". Ситуация, при которой солдаты в пресс-службе ЦАХАЛа не стесняются писать в прозе мнения, угодные крайне левым, доказывает, что таков дух пресс-службы ЦАХАЛа. Ран Кохав превратил пресс-службу ЦАХАЛа в филиал Мерец.

