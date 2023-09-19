



"Рамштайн": Чехия будет поставлять Украине оружие при поддержке двух стран

Власти Чехии договорились с Данией и Нидерландами, что при их финансовой поддержке будут поставлять в Украину чешское оружие, заявили в Минобороны Чехии.



Отмечается, что заместитель министра обороны Даниэль Блажковец подписал так называемое "Письмо о намерениях" с министрами обороны Дании и Нидерландов в рамках "Рамштайн".



"В частности, это будут поставки дополнительных танков, гаубиц, стрелкового оружия, боевых машин пехоты, средств ПВО и средств радиоэлектронной борьбы или боеприпасов от предприятий нашей оборонной промышленности", - уточнил Блажковец.



По его словам, целью является установление долгосрочного сотрудничества и поддержки Вооруженных сил Украины. Первый подпроект - это передача 15 модернизированных основных боевых танков Т-72, которые в ближайшее время отправятся в Украину.



"Это соглашение будет означать огромную выгоду для дальнейшего развития чешской оборонной промышленности и для безопасности Чехии как таковой. Благодаря этому чешские оружейники станут более конкурентоспособными на мировом рынке. В то же время это будут проекты с большой экономической выгодой для Чехии, включая возможности трудоустройства для наших граждан", - подчеркнул замминистра обороны.