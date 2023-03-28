



Рами Леви: Я не участвую в протестах, выборы диктуют то, что происходит

Рами Леви, контролирующий владелец своей сети супермаркетов, сказал в интервью газете "Маарив", что он не был на встречах, инициированных президентом Ицхаком Герцогом, потому что его не пригласили и даже не сказали об этом, и это хорошо.



Леви занимается не политикой, а “помощью 2,5 миллионам клиентов в борьбе с ростом стоимости жизни и выплатой заработной платы 10 000 рабочих, которых он нанимает”. Это, по его словам, его демонстрация.



Леви сказал, что не пойдет на протесты , и ему все равно, если люди будут протестовать, при условии, что они не навредят стране или не закроют дороги.

"У нас есть одна страна, и мы должны защищать ее, — сказал он. - Даже если вы думаете иначе, вы не должны разрушать страну. В конце концов, есть голосование. Мы демократическая страна. Через четыре года будут выборы, и если реформа не будет хорошей, мы скажем это у избирательной урны".



Леви утверждает, что "99% протестующих поддерживают реформу при условии, что она будет проведена путем переговоров. Если обе стороны упрямы, пусть сойдут с лестницы и выговорятся. Вам не нужны предварительные условия, такие как отмена закона".



По словам Леви, протесты не наносят вреда сети супермаркетов. "Мы не ощущаем негативного влияния на продажи, а наоборот. У людей меньше денег из-за высоких процентных ставок и их ипотечных кредитов, поэтому они приходят к Рами Леви, чтобы купить там, где дешевле", — заявил он.



Вопреки тому, что сказал министр экономики Нир Баркат, Леви винит правительство в росте стоимости жизни . “Я не знаю, злится ли Нир Баркат. Если да, то ему следует проверить, насколько стоимость жизни зависит от правительства, — сказал Леви. - Высокое налогообложение, регулирование и бюрократия; не в нашей компетенции. Мы котируемые компании, и вы можете прочитать в отчетах, что я зарабатываю на вайпах 2,5% от себестоимости. Даже если я откажусь от этой прибыли, это не решит проблему стоимости жизни. Если не изменится политика правительства, цены в Израиле всегда будут дороже, чем за границей, и в этом виновато государство".



Что касается иностранных сетей, входящих в Израиль , он добавил: "Мы не боимся конкуренции. Смогут ли они действительно снизить цены? Это не более чем заголовок, и они ничем не помогут".

