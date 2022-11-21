



Рамат-Ган: Учитель повесил фото со свастикой и виселицей для Нетаниягу

Рамат-Ган: Учитель повесил фото со свастикой и виселицей для Нетаниягу





Зоар Ишарим, член городской администрации Рамат-Гана, опубликовал сегодня утром пост в котором пишет: "Полный шок и глубокое потрясение от произошедшего в начальной школе "Яхлом". Наши дети, которые дороже всех нам, сознательно и преднамеренно подверглись демонстрации свастики и веревки над головой Биньямина Нетаниягу. Совершенно неважно, какие у нас политические взгляды, правые или левые, здесь речь идет о том, чтобы перейти яркую красную черту и призвать к смертной казни политика, и все это под видом образования, которое претендует на воспитание ценностей у наших детей”.



Муниципалитет Рамат-Гана заявил: "Учитель по собственной инициативе повесил постыдные постеры в школьном коридоре во второй половине дня. Что касается Департамента образования, то директора школы обязали убрать фотографии до прихода учеников в школу, провести информацию среди учеников и вызвать данного учителя для разъяснений. Мы очень серьезно относимся к любым действиям, противоречащим воспитанию демократических ценностей, и осуждаем любые попытки подстрекательства. Следует отметить, что учитель является сотрудником Министерства образования, поэтому за дисциплинарное взыскание отвечает Министерство образования. Мы будем поддерживать связь с министерством относительно дальнейших действий".