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Ракетный обстрел застал Шольца в аэропорту: лег на землю - фото
17.10.2023 22:59 Алина Груднева

Ракетный обстрел застал Шольца в аэропорту: лег на землю - фото

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший Израиль с визитом солидарности, не смог покинуть страну без происшествий.

По данным газеты Bild, немецкого лидера, находящегося в аэропорт Бен-Гурион, застала сирена ракетной тревоги во время массированного обстрела центра Израиля из Газы.

Это произошло, когда Шольц и все пассажиры уже сидели в самолете, готовясь к вылету. Всем пришлось экстренно прокинуть воздушное судно и лечь на землю. 

Позже канцлер ФРГ проследовал в убежище, а службы безопасности и сотрудники аэропорта начали проверять самолет на наличие потенциальных повреждений.

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