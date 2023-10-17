



Ракетный обстрел застал Шольца в аэропорту: лег на землю - фото

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший Израиль с визитом солидарности, не смог покинуть страну без происшествий.



По данным газеты Bild, немецкого лидера, находящегося в аэропорт Бен-Гурион, застала сирена ракетной тревоги во время массированного обстрела центра Израиля из Газы.



Это произошло, когда Шольц и все пассажиры уже сидели в самолете, готовясь к вылету. Всем пришлось экстренно прокинуть воздушное судно и лечь на землю.



Позже канцлер ФРГ проследовал в убежище, а службы безопасности и сотрудники аэропорта начали проверять самолет на наличие потенциальных повреждений.