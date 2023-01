Ракетные удары РФ только усиливают нашу решимость, – посол США в Украине

Представитель Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк заявила, что ракетные удары РФ лишь усиливают решимость США и Украины в войне против России. Об этом Бринк написала в Твиттере.



"Уже в третий раз на этой праздничной неделе Россия совершила неизбирательные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", – написала она.

For the third time this holiday week, Russia launched indiscriminate attacks on the people of Ukraine, hitting homes, hotels, & other civilian sites. These assaults, particularly terrible this time of year, only deepen the resolve of brave Ukrainians, and our own.