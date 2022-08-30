



Раиси: Ядерному оружию нет места в доктрине Ирана

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что стране необходимы ядерные технологии для гражданских нужд, а не для создания оружия.



"Ядерная промышленность и ядерные возможности - это право Исламской Республики и иранского народа, и мы не раз говорили, что ядерному оружию нет места в доктрине Ирана", - передает его слова Xinhua.



Раиси утверждает, что ядерные технологии необходимы Ирану в сельском хозяйстве, нефтяной и газовой сфере, медицине и других гражданских секторах.