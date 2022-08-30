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Раиси: Ядерному оружию нет места в доктрине Ирана
30.08.2022 06:19 Александр Юзовский

Раиси: Ядерному оружию нет места в доктрине Ирана

Президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что стране необходимы ядерные технологии для гражданских нужд, а не для создания оружия.

"Ядерная промышленность и ядерные возможности - это право Исламской Республики и иранского народа, и мы не раз говорили, что ядерному оружию нет места в доктрине Ирана", - передает его слова Xinhua.

Раиси утверждает, что ядерные технологии необходимы Ирану в сельском хозяйстве, нефтяной и газовой сфере, медицине и других гражданских секторах.

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