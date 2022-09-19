



Раиси усомнился, что Холокост действительно был

Президент Ирана Ибрахим Раиси в эфире программы "60 минут" усомнился в Холокосте и высказал мнение, что любая страна, заключающая соглашение с Израилем, должна рассматриваться как "содействующая преступному режиму".



Раиси заявил, что какие-то "признаки" того, что Холокост был, есть, но "это надо исследовать".



На другой лобовой вопрос ведущей программы Лесли Рене Шталь: "Имеет ли Израиль право на существование?" - Раиси заявил, что "палестинский народ - это реальность, как реальность и то, что он (палестинский народ) имеет право жить на своей земле".



"Американцы, конечно, поддерживают этот лживый режим (Израиль). Но это им (американцам) нужно, чтобы укорениться (на Ближнем Востоке)", - пояснил иранский лидер.

