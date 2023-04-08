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Раиси созвал заседание Организации исламского сотрудничества из-за Израиля
08.04.2023 16:37 Алина Груднева

Раиси созвал заседание Организации исламского сотрудничества из-за Израиля

Президент Ирана Ибрагим Раиси созывает экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения "способов противодействия" Израилю.

Об этом сообщают местные СМИ.

Во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Раиси призвал мусульманский мир объединиться против "зверств" Израиля, комментируя столкновения в мечети Аль-Акса.

Президент Ирана назвал "штурм" мечети  "осквернением святого места". Он также осудил Израиль за деятельность в Сирии и Ливане.


 

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