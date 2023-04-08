



Раиси созвал заседание Организации исламского сотрудничества из-за Израиля

Президент Ирана Ибрагим Раиси созывает экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения "способов противодействия" Израилю.



Об этом сообщают местные СМИ.



Во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Раиси призвал мусульманский мир объединиться против "зверств" Израиля, комментируя столкновения в мечети Аль-Акса.



Президент Ирана назвал "штурм" мечети "осквернением святого места". Он также осудил Израиль за деятельность в Сирии и Ливане.





