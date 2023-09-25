



Раиси: соглашения о нормализации "провалятся"

Президент Ирана Ибрахим Раиси уверен, будто усилия по нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, в том числе Саудовской Аравией, якобы "не увенчаются успехом".



Такое мнение он выразил в интервью американскому телеканалу CNN.



Такой комментарий с его стороны прозвучал после слов премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время выступления на сессии Генассамблеи ООН о том, что Израиль находится на пороге подписания исторического соглашения.



Раиси в очередной раз раскритиковал ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко за подписание Соглашений Авраама.