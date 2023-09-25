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Раиси: соглашения о нормализации "провалятся"
25.09.2023 20:56 Алина Груднева

Раиси: соглашения о нормализации "провалятся"

Президент Ирана Ибрахим Раиси уверен, будто усилия по нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, в том числе Саудовской Аравией, якобы "не увенчаются успехом".

Такое мнение он выразил в интервью американскому телеканалу CNN.

Такой комментарий с его стороны прозвучал после слов премьер-министра Биньямина Нетаниягу во время выступления на сессии Генассамблеи ООН о том, что Израиль находится на пороге подписания исторического соглашения.

Раиси в очередной раз раскритиковал ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко за подписание Соглашений Авраама.

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