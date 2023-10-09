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Раиси похвалил палестинских террористов за "блестящую операцию"
09.10.2023 15:57 Алина Груднева

Раиси похвалил палестинских террористов за "блестящую операцию"

Президент Ирана Ибрахим Раиси приветствовал зверские атаки террористов на Израиль.

По данным местных СМИ, в разговоре с лидером "Исламского джихада" Зиядом аль-Нахалой, он похвалил "блестящие и впечатляющие победы сопротивления".

"Вы действительно порадовали исламское сообщество этой новаторской и победоносной операцией. Сионистский режим приходит в упадок, в то время как фронт сопротивления покоряет вершины", — сказал Раиси.

Нахала в ответ поблагодарил аятоллу Али Хаменеи и иранцев "за поддержку палестинцев". Что примечательно, Иран официально отрицает свою причастность к зверствам террористов в Израиле.

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