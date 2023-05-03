



Раиси: Первый глупый шаг Израиля станет последним

Президент Ирана Ибрагим Раиси выступил с угрозами в адрес Израиля в преддверии своего запланированного визита в Сирию в среду, сообщает Israel Hayom .



Выступая во вторник на ливанском телеканале, который связан с “Хизбаллой”, Раиси сказал: “Сионистская структура не может обеспечить безопасность в пределах своих границ, поскольку условия сильно отличаются от тех, что были в прошлом. Всем ясно, что соглашения Шарм-эль-Шейха, Кэмп-Дэвида и Осло не могут обеспечить безопасность этому образованию. Решение сегодня находится в руках палестинских моджахедов, а не за столом переговоров”.



Раиси также заявил, что “сионистская структура очень хорошо знает, что они никогда не смогут противостоять Ирану. Его угрозы пусты, и доказательством этого является то, что оно не может справиться с сопротивлением молодежи в Палестине и регионе. Никто в мире верит этим угрозам“.



Он добавил: “Если сионистская организация сделает хоть малейший шаг против Ирана , нашим первым шагом будет его устранение. Первый глупый шаг станет его последним шагом“.



Раиси также прокомментировал возобновление связей его страны с Саудовской Аравией , открытие посольств в обеих странах ожидается в ближайшие дни.



“Возобновление связей будет продолжаться. Иран и Саудовская Аравия имеют влиятельное положение в регионе, и отношения между ними могут принести много преимуществ“— заявил он.



Это не первый раз, когда президент Ирана угрожает Израилю, делая то, что регулярно делают многие другие иранские лидеры.



