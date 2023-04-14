Новости » Политика
Раиси: "освобождение" Иерусалима - наша конечная цель
14.04.2023 18:47 Алина Груднева

Раиси: "освобождение" Иерусалима - наша конечная цель

Президент Ирана Ибрагим Раиси выступил по случаю "Дня Аль-Кудс".

"Палестинское сопротивление заслуживает внимания. Освобождение Иерусалима — наша конечная цель", - сказал он.

По словам Раиси, "фронт сопротивления" на Ближнем Востоке "необходимо поддерживать и укреплять".

"Мы полны решимости продолжать поддерживать фронт сопротивления в регионе. Сионистское образование движется к гибели. Нормализация с сионистским образованием — это предательство палестинского народа", - добавил он.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы