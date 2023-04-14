



Раиси: "освобождение" Иерусалима - наша конечная цель

Президент Ирана Ибрагим Раиси выступил по случаю "Дня Аль-Кудс".



"Палестинское сопротивление заслуживает внимания. Освобождение Иерусалима — наша конечная цель", - сказал он.



По словам Раиси, "фронт сопротивления" на Ближнем Востоке "необходимо поддерживать и укреплять".



"Мы полны решимости продолжать поддерживать фронт сопротивления в регионе. Сионистское образование движется к гибели. Нормализация с сионистским образованием — это предательство палестинского народа", - добавил он.



