



Раиси назвал поездку в Дамаск “поворотным моментом” в ирано-сирийских отношениях

Президент Ирана называет свой визит в Дамаск “поворотным моментом” после того, как поддержка Тегерана помогла Сирии вернуть себе большую часть территории, которую она потеряла за 12 лет войны.



Двухдневная поездка Ибрагима Раиси является первым подобным визитом близкого союзника Тегерана с 2010 года и дает Ирану ведущую роль, поскольку сирийский президент Башар Асад стремится сосредоточиться на восстановлении, несмотря на санкции Запада в отношении обеих стран.



“Эта поездка станет поворотным моментом в ирано-сирийских отношениях и окажет влияние на регион и торгово-экономические отношения двух стран”, — сказал Раиси на мероприятии для бизнесменов.



“Мы ни в коем случае не считаем уровень экономической активности между Ираном и Сирией пропорциональным уровню политических отношений между двумя странами, — говорит Раиси. - Мы считаем, что в коммерческих отношениях должен быть скачок вперед”.



Раиси говорит, что Иран и Сирия подписали 15 “документов о сотрудничестве”, которые позволят “обеим странам открыть новую главу в экономических отношениях”.



