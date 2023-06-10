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Макрон и Раиси
10.06.2023 17:39 Евгения Маркова

Раиси и Макрон провели переговоры по ирано-французским отношениям

Президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в течение 90 минут. 

Заместитель главы аппарата президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в субботу сообщил в своем Twitter-аккаунте, что президент Ирана Ибрагим Раиси провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно этому отчету, “две стороны обсудили, как развивать отношения, особенно в отношении текущих переговоров и региональных событий”, и согласовали “дорожную карту взаимодействия”.

Важный разговор состоялся в связи с тем, что Макрон также назначил посланника в Ливан, чтобы помочь в урегулировании там кризиса из-за отсутствия нового президента. Президент Франции на прошлой неделе назначил бывшего министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана своим личным посланником в Ливане. 

Продолжительность разговора вызвала недоумение на Западе в отношении дискуссий между Ираном и Западом и возможностей для США вернуться к какой-либо сделке с Ираном. В последние недели ходили слухи о прогрессе между США и Ираном в какой-то договоренности, однако существуют также многочисленные санкции против Ирана за его поставки беспилотников в Россию.
 

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