



Раиси и Макрон провели переговоры по ирано-французским отношениям

Президент Франции Эммануэль Макрон провел беседу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в течение 90 минут.



Заместитель главы аппарата президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в субботу сообщил в своем Twitter-аккаунте, что президент Ирана Ибрагим Раиси провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Согласно этому отчету, “две стороны обсудили, как развивать отношения, особенно в отношении текущих переговоров и региональных событий”, и согласовали “дорожную карту взаимодействия”.



Важный разговор состоялся в связи с тем, что Макрон также назначил посланника в Ливан, чтобы помочь в урегулировании там кризиса из-за отсутствия нового президента. Президент Франции на прошлой неделе назначил бывшего министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана своим личным посланником в Ливане.



Продолжительность разговора вызвала недоумение на Западе в отношении дискуссий между Ираном и Западом и возможностей для США вернуться к какой-либо сделке с Ираном. В последние недели ходили слухи о прогрессе между США и Ираном в какой-то договоренности, однако существуют также многочисленные санкции против Ирана за его поставки беспилотников в Россию.

