



Рафаэль Гросси останется главой МАГАТЭ еще на один срок

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назначен на еще один срок в этой должности.



Его кандидатура на еще четыре года была единогласно утверждена членами правления 25 сентября.



Новый срок Гросси на посту гендиректора МАГАТЭ стартует с декабря.



"Я очень благодарен за доверие. Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", — отметил Гросси.