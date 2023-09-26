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Рафаэль Гросси останется главой МАГАТЭ еще на один срок
26.09.2023 06:44 Алина Груднева

Рафаэль Гросси останется главой МАГАТЭ еще на один срок

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назначен на еще один срок в этой должности.

Его кандидатура на еще четыре года была единогласно утверждена членами правления 25 сентября.

Новый срок Гросси на посту гендиректора МАГАТЭ стартует с декабря. 

"Я очень благодарен за доверие. Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития", — отметил Гросси.

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