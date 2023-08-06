



Радиус действия до 1000 км: Иран оснастил флот новыми ракетами и БПЛА

Иран оснастил свой военно-морской флот беспилотниками и ракетами радиуса действия до 1000 км. Соединенные Штаты предлагают охранять коммерческие суда в Персидском заливе. Об этом сообщает агентство Reuters.



Государственное информационное агентство Ирана сообщило, что на сегодняшний день вооружение ВМС включает "разные типы беспилотников, несколько сотен крылатых и баллистических ракет с радиусом действия от 300 до 1000 км".



Спикер вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи заявил, что страны региона "способны сами обеспечить безопасность в Персидском заливе".



"Какое отношение к Америке имеют Персидский залив, Оманский залив и Индийский океан? Какое вам здесь дело?", – сказал Шекарчи.



По данным военно-морских сил США, с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил около 20 торговых судов под международными флагами в Персидском заливе.