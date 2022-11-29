



Ради будущего обвиняемого: судья отменила приговор за жестокое избиение водителя



Окружной суд Иерусалима принял решение отменить приговор обвиняемому, который жестоко напал на другого водителя из-за спора на перекрестке Гива Царфатит.



"Он блокировал меня несколько раз, пока фактически не заставил меня выйти из машины", - говорит Нахум Гросс, водитель грузовика. "Как только я вышел из машины, он неожиданно атаковал меня с железным прутом, ударил меня по голове два раза и после этого нанес удары в другие части тела. Он уехал, а я остался лежать на дороге".



Нахум был доставлен на машине скорой помощи в больницу и пролежал там три дня. Там выяснилось, что он страдает от перелома переносицы и нуждается в срочной операции.



На прошлой неделе судья окружного суда Иерусалима Тамар Бар приняла решение отменить приговор и оправдать водителя. После того, как он уже признал свою вину и был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах.



Нахум был удивлен и не верил, что напавшему водителю был вынесен мягкий и простительный приговор: "Здесь нет справедливости, человек предстал перед судом, признал свою вину, а потом суд решает его не наказывать. Это просто невероятно".



Обвиняемый утверждал в суде, что у него нет судимости и что обвинительный приговор повредит его будущему. Судья Бар Ашер приняла претензии и написала в своем решении: "Нет спора о тяжести правонарушения, но тяжесть правонарушения - это еще не все. Нет никакой связи между родом занятий обвиняемого и совершенным им преступлением".









