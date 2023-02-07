



Василий Малюк официально возглавил СБУ

Верховная Рада назначила на должность председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка, который до этого временно исполнял обязанности руководителя спецслужбы. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.



Железняк отмечает, что за соответствующее постановление проголосовали 324 депутата.



Как голосовали по фракциям:



"Слуга народа" - 226

ЕС - 0

Батькивщина - 18

Платформа за жизнь и мир - 19

"За майбутнє" - 12

Голос - 0

"Довіра" - 15

"Відновлення України" - 17

Внефракционные - 17



На голосовании присутствовал Президент Украины. В своем выступлении Владимир Зеленский отметил роль Малюка в противодействии агрессии, возвращении и освобождении украинских героев.



Сам Василий Малюк пообещал и дальше переформатировать работу СБУ.



«Мы показали всему миру, что такое украинский характер. А теперь должны объединить усилия и вернуть наши территории! И как глава СБУ, я сделаю все для Победы», – подчеркнул Василий Малюк.



Среди первоочередных задач он назвал: очищение Службы, противодействие российским спецслужбам, борьба с коллаборантами и предателями всех уровней.