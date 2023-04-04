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Работники хайтека вышли на акцию протеста в Тель-Авиве
04.04.2023 13:09 Алина Груднева

Работники хайтека вышли на акцию протеста в Тель-Авиве

Днем, 4 апреля, стартовала запланированная акция протеста работников хайтека в Тель-Авиве.

По данным Ynet, на демонстрацию вышли около 100 человек.

Они традиционно выступают против реализации плана правовой реформы. Работники хайтека прошли маршем по улице Каплан.

Улицу частично закрыли для движения транспорта с разрешения полиции.

Также ожидается, что сегодня акции протеста пройдут в Хайфе, Раанане, Ход-ха-Шарон и Петах-Тикве.

 

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