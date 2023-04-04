Работники хайтека вышли на акцию протеста в Тель-Авиве
Днем, 4 апреля, стартовала запланированная акция протеста работников хайтека в Тель-Авиве.
По данным Ynet, на демонстрацию вышли около 100 человек.
Они традиционно выступают против реализации плана правовой реформы. Работники хайтека прошли маршем по улице Каплан.
Улицу частично закрыли для движения транспорта с разрешения полиции.
Также ожидается, что сегодня акции протеста пройдут в Хайфе, Раанане, Ход-ха-Шарон и Петах-Тикве.
קפלן עכשיו ! חג חירות שמח pic.twitter.com/ukhqx9Yqlc— Yoni (@Arbelix) April 4, 2023
קפלן - מחאת ההייטקיסטים pic.twitter.com/Pk897vpXJ6— הארבל הרגיל חסום, מתברר (@Arbmobiz) April 4, 2023