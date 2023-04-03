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Работники хайтека проведут акции протеста по всей стране
03.04.2023 18:08 Алина Груднева

Работники хайтека проведут акции протеста по всей стране

Во вторник, 4 апреля, работники хайтека проведут демонстрации против правовой реформы в центрах занятости.

Уточняется, что акции протеста пройдут в Тель-Авиве, Хайфе, Раанане, Ход-ха-Шарон и Петах-Тикве.

По словам организаторов, они не намерены прекращать демонстрации до тех пор, пока полностью не будет остановлен законодательный процесс.

"Мы не остановимся. Призываем всех защитников демократии завтра присоединиться к нам в центрах занятости по всей стране", - сказано в заявлении.

 

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