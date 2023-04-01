



Работники хайтека: не остановимся, пока не будет укреплена демократия

Вечером, 1 апреля, в Тель-Авиве, Хайфе, Иерусалиме и других городах по всей стране продолжаются масштабные акции протеста против правовой реформы.



Работники хайтека, которые также будут присутствовать на демонстрациях, предупредили, что не намерены останавливаться.



"Потрясения, к которым привело правительство в последние месяцы, уже хорошо чувствуется в сфере хайтеке - инвесторы бегут, деньги уходят, а техногиганты нанимают лишь около пятой части работников. Последствия для экономики почувствуем все мы", - сказано в заявлении.



По словам работников хайтека, сегодня вечером они вновь выйдут на Каплан и в другие центры по всей стране.



"Мы не удовлетворимся пустыми разговорами и заявлениями. Мы не остановимся, локомотив не остановить. Только укрепление демократии обеспечит экономическое будущее Израиля", - добавили они.

