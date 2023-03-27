



Работники хайтека: мы не остановимся

Работники хайтека обещают продолжить свою борьбу против плана правовой реформы, несмотря на заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о приостановке законодательного процесса.



"Подстрекательская речь Нетаниягу уже привела к нападению на демонстрантов в Иерусалиме. Это не остановка. Это неудачная попытка наркоза на пути к полноценной диктатуре", - сказано в заявлении.



Работники хайтека подчеркнули, что не остановятся и будут протестовать до тех пор, пока закон не будет отложен и не начнутся "честные и открытые переговоры без ультиматумов.

