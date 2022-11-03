



РААМ велел ХАМАСу и всем критикам заткнуться



Шейх Сафват Фрейдж, лидер Исламского Движения, представленного в Кнессете РААМ, резко атаковал критиков депутата Кнессета Мансора Аббаса.



"Пришло время, чтобы каждый, кто оскорбляет РААМ и образ доктора Мансура Аббаса, не переходил границу и заткнулся, потому что массы дали легитимность председателю партии", - сказал Фрейдж, которого цитирует арабо-израильский новостной сайт "Панет".



Фрейдж сказал: "Мы получили поддержку почти 200 000 избирателей, а это более полумиллиона палестинских арабов в Израиле. Тому, кто оскорбляет председателя и доктора Мансура Аббаса, должно быть стыдно. Немыслимо, что есть те, кто сомневается в патриотизме Раам и ее религиозной принадлежности и обвиняет ее в отступничестве от ислама".



Фрейдж выделил тех, кому адресовал свои слова: "Я говорю о бойкотирующих, шейхах внутри Израиля, в Газе и на Западном берегу, чтобы им было стыдно, прежде чем говорить о характере доктора Мансура Аббаса".



В речи, произнесенной 30 апреля 2022 года, Яхья ас-Синуар, лидер ХАМАСа в Газе, обратился с резким посланием к Южному Крылу Исламского движения, РААМ и депутату Кнессета Мансуру Аббасу. Он косвенно обвинил в измене из-за вступления в коалицию сионистских партий и слов о том, что Израиль является еврейским государством. Синуар потребовал, чтобы РАМ немедленно вышла из коалиции, но руководство Исламского движения отвергло это требование.