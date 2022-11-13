



"Раам" после встречи глав оппозиции: "мы не является частью ни одного из блоков"

Политическая партия "Раам" подчеркивает, что она не принадлежит ни к блоку сторонников Нетаньяху, ни к блоку противников Нетаньяху после встречи предполагаемых оппозиционных партий.



Депутат Кнессета от "Раам" Валид Таха сообщил, что сегодня он встретился с председателем фракции Еш Атид, депутатом Кнессета Боазом Топоровским, но дал ясно понять, "что Раам никогда не был частью блока, и он будет укреплять свои собственные позиции и принимать решения о следующих шагах".

