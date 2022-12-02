



РААМ не собирается входить в коалицию с Нетаниягу

Лидер партии РААМ Мансур Аббас исключает любую возможность того, что его партия присоединится к новому правительству во главе с Биньямином Нетаниягу. Об этом сообщает "Аруц Шева".



В интервью арабскому сайту "Кул аль-Араб" Аббас заявил: "Правительство, которое будет сформировано, - это правительство от правых до крайне правоых и даже правых фашистов и расистов, поэтому вопрос об участии в коалиции не стоит на повестке дня. Однако совершенно ясно, что ваша политическая сила, когда вы являетесь решающим фактором в определенном составе, совершенно отлична от вашей политической силы, когда вы находитесь в оппозиции".



Лидера РААМ спросили также присоединится ли он к правительству Биньямина Нетаниягу, если вместо правых партий будет партия Ганца "А-Махане А-Мамлахти".



"Этот сценарий нереалистичен. У них (Нетаниягу и правых партий) есть соглашение, скрепленное кровью. Нетаниягу - это тот, кто впервые привел Бен-Гвира в Кнессет на предыдущих выборах, и именно он дал ему шанс в одиночку получить шесть или семь мест, а партия "Религиозный сионизм" получила 14 мест. Поэтому я исключаю вероятность того, что в их отношениях будет кризис. Могут быть напряжения и тому подобное", - отметил Мансур Аббас.



