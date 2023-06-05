



РААМ бойкотировал встречу с Нетаниягу по поводу насилия в арабских общинах

Депутаты от исламистской партии РААМ бойкотировали сегодняшнюю вечернюю встречу между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и арабскими партиями в Кнессете на фоне резкого всплеска насилия в арабском обществе и требований правительства вмешаться и усилить личную безопасность.



“РААМ не будет причастен к лжи”, – заявил член Кнессета от партии Валид Таха. “Нетаниягу на посту премьер-министра заморозил планы, одобренные предыдущим правительством, планы, которые привели к снижению количества убийств в арабском обществе. Ему предлагается немедленно объявить об обновлении и активизации программ”.

