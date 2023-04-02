



Пятый раз за два года: В Болгарии проходят парламентские выборы

В Болгарии проводятся пятые за последние два года парламентские выборы 2 апреля, сообщает болгарская служба “Радио Свобода”.



Первоначальные результаты экзит-пола будут объявлены после закрытия избирательных участков в 20:00. Ожидается, что предварительные результаты будут опубликованы 3 апреля.



Более 5 600 кандидатов, представляющих 14 политических партий и семь партийных коалиций, зарегистрированы на выборах в Национальное собрание – однопалатный парламент Болгарии на 240 мест. Партия должна получить как минимум 4 процента поданных бюллетеней, чтобы получить места в парламенте.



Ожидается, что явка будет низкой из-за апатии избирателей и разочарования в политиках, а также из-за волны угроз взрывов на этой неделе, что заставило закрыть сотни школ, назначенных в качестве избирательных участков для голосования в воскресенье.



Смелов, доцент Софийского университета, считает, что голосование вряд ли положит конец политическому тупику страны: “К сожалению, я не вижу легкого и очень быстрого разрешения ситуации”.



Большинство опросов показали, что правоцентристская партия GERB бывшего премьер-министра Бойко Борисова набирает 26% голосов, идя бок о бок с главным соперником, либеральной партией Кирилла Петкова “Мы продолжаем изменения”, сформировавшей коалицию с правой Демократической Болгарией .