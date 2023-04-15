



Пятеро австрийских чиновников предстали перед судом за помощь Моссаду

В пятницу в Вене начался суд над пятью бывшими австрийскими чиновниками, обвиняемыми в предоставлении убежища подозреваемому сирийскому военному преступнику в Австрии по запросу израильского разведывательного агентства Моссад, пишет i24.



Пятерых обвиняют в злоупотреблении служебным положением, когда в 2015 году привезли в Австрию бывшего сирийского генерала Халеда Халаби и предоставили ему убежище. Четверо из них — бывшие сотрудники разведки, а еще один — бывший сотрудник агентства, отвечающего за рассмотрение заявлений о предоставлении убежища.



Халаби возглавлял Главное управление сирийской разведки в Ракке с 2009 по 2013 год. Когда силы повстанцев захватили Ракку в 2013 году, Халаби бежал во Францию, где впервые попросил убежища. Международные правозащитные группы задокументировали случаи пыток и утверждают, что Халаби несет определенную ответственность за эти действия, что отрицает его адвокат.



“Он бежал из Сирии с помощью Свободной сирийской армии. Если бы он согласился с режимом Асада, то остался бы там”, — сказал он Associated Press .

Согласно расследованию, проведенному немецким журналом Der Spiegel и австрийским изданием Der Standard , Моссад завербовал Халаби, члена меньшинства друзов в Сирии, чтобы тот стал информатором, но Израиль отказался это комментировать.



Прокуратура обвиняет бывших сотрудников разведки в нарушении своих обязательств по предоставлению информации о местонахождении и личности Халаби, в том числе после встречи, состоявшейся в 2016 году в Министерстве юстиции Австрии.



По словам прокурора Урсулы Шмудермайер, в марте 2015 года агенты австрийской разведки отправились в Тель-Авив, чтобы встретиться с агентами Моссада. Она сказала, что израильские агенты сообщили австрийцам, что сирийский генерал находится во Франции, но что “сотрудничество с Францией не работает, как они предполагали”, поэтому они хотели, чтобы Австрия “вмешалась”.



По словам прокурора, Моссад намеревался продолжить допрос Халаби и платил более 5000 долларов в месяц, чтобы помочь ему разместиться в Австрии.

Адвокаты подсудимых указали, что действовали правильно, поскольку все детали соглашения о сотрудничестве с Моссад были под грифом “строго конфиденциально”, а это означает, что агентам не разрешалось раскрывать операцию другим государственным органам.



Они также утверждали, что соглашение о сотрудничестве с израильскими спецслужбами позволило Австрии получить информацию, которую невозможно было бы получить каким-либо другим способом.



