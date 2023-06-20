



Пять европейских стран намерены купить системы ПВО "Мистраль", - источники

Франция, Бельгия, Кипр, Эстония и Венгрия подписали протокол о намерениях по совместной закупке французских систем ПВО "Мистраль", сообщили в понедельник два источника, осведомленных об этом, пишет Reuters.



Сделка стала признаком того, что Франция добивается прогресса в убеждении некоторых своих европейских союзников обратить внимание на системы "Сделано в Европе", вместо того, чтобы закупать их за пределами Европы, как это делает Германия в рамках своей так называемой инициативы "Европейский небесный щит".



Источники сообщают, что письмо было подписано в начале встречи министров обороны в Париже, направленной на координацию европейских усилий по усилению возможностей противовоздушной обороны на всем континенте после вторжения России в Украину.



Германия расстроила Францию в октябре прошлого года, когда она объявила о плане закупки систем, частично произведенных в США и Израиле, совместно с 14 союзниками по НАТО, в стремлении защитить территорию союзников от ракетных ударов после вторжения России в Украину.



С тех пор к ней присоединились около 17 стран, в том числе страны Балтии, Великобритания и несколько восточноевропейских держав, которые традиционно обращались к США за военной техникой.



