



Путину выгодна война Израиля с ХАМАСом

В своем стремлении к новому мировому порядку, который ослабит влияние США, российский лидер ориентируется на избирателей на Ближнем Востоке и даже за его пределами.



Владимир Путин ждал три дня, прежде чем прокомментировать массовое убийство израильтян ХАМАСом. А когда прокомментировал, то обвинил в этом не ХАМАС, а США. "Думаю, многие со мной согласятся, что это яркий пример неудачной политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать процесс урегулирования", - сказал Путин премьер-министру Ирака.



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Прошло еще шесть дней, прежде чем Путин пообщался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и выразил ему соболезнования в связи с гибелью израильтян.



По мнению российских и западных политических экспертов, Путин пытается использовать войну Израиля против ХАМАСа как возможность для эскалации экзистенциальной борьбы с Западом за новый мировой порядок, который положит конец доминированию США в пользу многосторонней системы, которая, по его мнению, уже формируется.



