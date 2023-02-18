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Путину предложили поменять курс на 360 градусов: Медведев ответил
18.02.2023 20:20 Алина Груднева

Путину предложили поменять курс на 360 градусов: Медведев ответил

Германия не поддержит территориальные уступки в интересах России в обмен на мир в Украине.

Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на Мюнхенской конференции.

"Такой шаг бы означал, что мы вознаграждаем эту агрессивную войну, предаем Устав ООН, и что мы готовы сделать народ Украины добычей России", - подчеркнула она. 

По словам Бербок, вывод российских войск из Украины - обязательное условие потенциальных переговоров с Москвой. 

"Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов — весь мир будет счастлив", — подчеркнула она.

В ответ на эти слова Бербок, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал комментарий в свойственном ему духе.

"Все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди", - цитируют его слова российские СМИ.

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