



Путину предложили поменять курс на 360 градусов: Медведев ответил

Германия не поддержит территориальные уступки в интересах России в обмен на мир в Украине.



Такое заявление сделала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на Мюнхенской конференции.



"Такой шаг бы означал, что мы вознаграждаем эту агрессивную войну, предаем Устав ООН, и что мы готовы сделать народ Украины добычей России", - подчеркнула она.



По словам Бербок, вывод российских войск из Украины - обязательное условие потенциальных переговоров с Москвой.



"Если Путин решит, что завтра он меняет свой курс на 360 градусов — весь мир будет счастлив", — подчеркнула она.



В ответ на эти слова Бербок, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал комментарий в свойственном ему духе.



"Все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди", - цитируют его слова российские СМИ.