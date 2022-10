Путину пожелали встретить следующий День рождения в тюрьме

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пожелал президенту Владимиру Путину в день его 70-летия встретит свой следующий День рождения в тюрьме.



Слова поздравления он опубликовал на своей страничке в Twitter.



"Путин сегодня празднует День рождения. Надеюсь, что следующий он проведет в заключении за преступления против человечества. Необходимо создать специальный трибунал для преступлений российской агрессии”, — написал он.



Putin celebrates his birthday today. Hope next one he will spend as a prisoner of crimies against humanity. There is a need to create special tribunal for Russian crimes of aggression!