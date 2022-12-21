Путину показали новейшие вооружения и технику
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.
Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов продемонстрировали Путину новейшие разработки, сообщают РИА Новости.
В частности, Путину показали барражирующие боеприпасы "Изделие 51" и "Изделие 52", беспилотные комплексы, средства связи, элементы экипировки, стрелковое оружие, бронеавтомобили и технику.