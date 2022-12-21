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Путину показали новейшие вооружения и технику
21.12.2022 19:17 Ольга Белозерова

Путину показали новейшие вооружения и технику

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов продемонстрировали Путину новейшие разработки, сообщают РИА Новости.

В частности, Путину показали барражирующие боеприпасы "Изделие 51" и "Изделие 52", беспилотные комплексы, средства связи, элементы экипировки, стрелковое оружие, бронеавтомобили и технику. 

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