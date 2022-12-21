



Путину показали новейшие вооружения и технику

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку новейших вооружений и техники в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.



Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов продемонстрировали Путину новейшие разработки, сообщают РИА Новости.



В частности, Путину показали барражирующие боеприпасы "Изделие 51" и "Изделие 52", беспилотные комплексы, средства связи, элементы экипировки, стрелковое оружие, бронеавтомобили и технику.