



Путина могут ликвидировать еще до суда в Гааге, - глава Ичкерии за рубежом

Путина могут ликвидировать до того момента, как он окажется на скамье подсудимых в Гааге. Такое мнение выразил председатель Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев.



Окружение российского диктатора, которое причастно к военным преступлениям в Украине, таким образом попытается избежать ответственности, считает Закаев.



Он также разъяснил, в чем ключевое значение выдачи ордера на арест президента РФ. По его словам, это повлияло на настроение колониально-зависимых от России стран, которые понимают, что сотрудничают с военным преступником.

