



Путин знает, что Навальный умер

Президенту России Владимиру Путину сообщили о том, что Алексей Навальный скончался в колонии, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Никаких дополнительных поручений, по словам Пескова, в связи со смертью Навального Кремль давать не планирует. “Насколько мы знаем, в соответствии со всеми действующими правилами, ФСИН занимается всеми проверками, выяснением и так далее”, — сказал Песков.



Он сообщил, что не может подтвердить информацию о том, что у Навального “оторвался тромб”, которую ранее распространили близкие к Кремлю СМИ. “Должны медики как-то выяснять”, — сказал Песков.





