



"Путин жив благодаря израильским лекарствам"

Президент Владимир Путин, по сообщениям в международной и оппозиционной российской прессы, лечится от рака с помощью западных методов и лекарств, и возможно, вступает в последний год своего пребывания у руля России.



По словам российского и политолога Валерия Соловья, на фоне целого ряда санкций, введенных против Путина, Кремля и его режима, жизнь 70-летнего лидера якобы поддерживается жизнь с помощью западных препаратов, которые замедляют распространение рака.



"Я могу сказать, что без этого [иностранного] лечения его бы точно не было в общественной жизни Российской Федерации", - сказал Соловей украинским СМИ.



"Он использует самые современные методы лечения, [и] таргетную терапию, которую Россия не может ему предоставить", - сказал Соловей.

Соловей рассказал украинскому YouTube-каналу "Одесская киностудия", что он "уверен", что Путин получает специализированную терапию, недоступную в России.





"Я бы сказал, что лечение было слишком успешным", - добавил Соловей. "Они лечили его слишком хорошо".



Несмотря на помощь западной медицины, утверждает Соловей, "конец уже близок, в том числе и по мнению врачей, которые курируют это лечение, потому что ни одно лекарство не может быть бесконечно успешным".



Он не сказал, откуда взялись "нероссийские врачи", якобы лечащие Путина, но отметил, что больной кремлевский лидер "доверяет им", а лечение, по его словам, проходит под наблюдением лучших врачей в Москве. Daily Mail сообщила, что в прошлом высокопоставленные источники утверждали, что жизнь Путина зависела от спасительных лекарственных средств, которые давали ему израильские врачи и которые были куплены в Израиле.



Более того, согласно отчетам, Израиль использовал это лечение как способ угрожать Путину разрешить кризис Еврейского агентства, когда в июле этого года Министерство юстиции России потребовало исключить Еврейское агентство из списка неправительственных организаций, зарегистрированных в России, и фактически прекратить его деятельность в стране.



В российском Telegram-канале Генерал СВР, которым управляет бывший агент российской разведки, появились заявления о том, что лечение рака Владимира Путина может быть остановлено из-за ухудшения отношений с Израилем и что Путин "был предупрежден о возможных проблемах с поставками лекарств, закупаемых в Израиле для его лечения".

