



Путин: Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Петербургского экономического форума, заявил, что у него “много друзей-евреев”, которые говорят о президенте Украины, что “Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа”.



Так Путин ответил американскому политологу Дмитрию Саймсу, который модерировал пленарную сессию, сказавшему, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, поскольку президент Владимир Зеленский – еврей.



Также Путин, пишет РБК, заявил, что на территории Украины в ходе Холокоста были уничтожены 1,5 миллиона евреев.



“Как же это можно отрицать?” – сказал президент РФ.



После этого собравшимся в зале и зрителям трансляции показали подборку кадров о преступлениях, совершенных на территории Украины и Польши во время Второй мировой войны. Путин заявил, что ожидал вопросов о нацизме в Украине и попросил подготовить эти видеоматериалы.