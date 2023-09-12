



Путин заявил о запрете на переговоры с Украиной и выдвинул условие

Первым шагом к переговорам между Украиной и РФ могла бы быть отмена указа президента Украины Владимира Зеленского, который это запрещает. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во вторник, 12 сентября.



"Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, запрещающий вести переговоры. Там же вышел декрет президента – он запретил сам себе вести переговоры и всем другим. Вот Блинкен (глава Госдепа США Энтони Блинкен) ред.) говорит, что они готовы. Ну, хорошо, указ этот пусть отменят для начала. Это первый шаг", – отметил Путин.



Также, по его словам, РФ не может прекратить боевые действия, потому что Украина проводит контрнаступление, передает Корреспондент.



"Мне со всех сторон те люди, с которыми мы общаемся, что хотели бы выступить как посредники, говорят: "А вы готовы на прекращение боевых действий?". Ну как мы можем прекратить боевые действия, если противоположная сторона проводит контрнаступление", – посетовал российский лидер.