



Крапленые карты Запада, подготовка Украины удара по Крыму: главные тезисы Путина

Президент РФ Владимир Путин традиционно начал послание Федеральному собранию повторению тезисов, которые использовал на протяжении всего последнего года: якобы это Вашингтон "начал войну" и в начале 2022 года подначивал Украину к ударам по Крыму и Севастополю.



Россия же, по словам Путина, "использовала и использует силу, чтобы остановить войну", которую якобы развязал Запад.



"Те, кто спланировал новую атаку на Донецк, на Донбасс, четко понимали, что следующая цель - удар по Крыму, мы это знали и понимали, а Киев об этом открыто говорит", - заявил Путин.



Также глава Кремля заявил о "защите своих людей и своего дома".



По словам Путина, Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе против России: "и террористов, и неонацистов, хоть чёрта лысого, — главное, чтобы воевали против России".



Запад уже потратил более $150 млрд на пособничество Киеву и снабжение его оружием, а также использует Украину и как таран против России, и как полигон.



Путин заявил, что в 1939 году это "Запад открыл дорогу" нацистской Германии, а сейчас он создает "анти-Россию". Путин также начал рассказывать, что в Украине якобы массово используют нацистскую военную символику, а на Западе "наплевать на кого делать ставку в борьбе с Россией - главное, чтобы воевали против нас".



"С людскими жертвами никто на Западе не считается, поскольку на кону стоят триллионы долларов", - заявил Путин.